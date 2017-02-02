В Черкассокй области объявлен траур по погибшим под Авдеевкой бойцам ВСУ (видео)

Среди погибших бойцов – трое парней из Черкасской области, которые служили в 72й отдельной механизированной бригаде, удерживающей позиции под Авдеевкой

В Черкасской области объявлен двухдневный траур по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые погибли под Авдеевкой 29-30 января. Среди погибших бойцов – трое парней из Черкасской области, которые служили в 72й отдельной механизированной бригаде, удерживающей позиции под Авдеевкой.

29-30 января под Авдеевкой погибли:

28-летний солдат Дминтрий Овчаренко из Талновского района;

26-летний солдат ВИталий Шамрай из Монастырищенского района;

23-летний капитан Андрей Кизило с Уманщины.

У Андрея Кизило осталась жена и восьмимесячный сын. Президент Украины Петр Порошенко присвоил погибшему посмертно звание Героя Украины и удостоил его орденом "Золотая Звезда".

Заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Сергей Овчаренко отметил, что все погибшие бойцы 72й ОМБр посмертно награждены орденами за заслуги перед областью.

"В дальнейшем предусмотрена поддержка (семей погибших – Ред.), сейчас мы будем выносить на сессию облсовета соответствующие программы по поддержке", – рассказал Овчаренко.

По его словам, с начала спецоперации на Донбассе погибло 134 человека из Черкасской области, и все их семьи получили соответствующую поддержку.

Напомним, за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами целый ряд военнослужащих.