В Днепр и Одессу доставили раненых бойцов (фото,видео)

Военные получили травмы под Авдеевкой, некоторые в тяжелом состоянии находятся реанимации

В Днепр эвакуировали шесть раненых под Авдеевкой бойцов. Двое из них – в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Об этом на своей странице Facebook сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова по неотложной помощи Александр Толубаев.

"01.02.17. Система эвакуации отлажена до автоматизма. Авдеевка. 66 военный госпиталь. Борт. Аэропорт. Медицина катастроф. Больница Мечникова. В 20.25 доставлено шесть раненых с минно-взрывными ранениями. Два пациента в тяжелом состоянии – реанимация, политравмы. У четырех – средней тяжести – военный госпиталь", – написал врач.

Кроме того, вчера в Одессу из Авдеевки доставили 13 раненых военных.

Как сообщил в Facebook волонтер Андрей Танцюра, у многих осколочные скелетные повреждения, двух парней госпитализировали в реанимацию.

Напомним, в минувшие сутки, 1 февраля, на Донбассе зафиксировано 67 обстрелов со стороны боевиков. Двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.

Отметим, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются с 29 января. В городе объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать.

Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.