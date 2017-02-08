В "ДНР" грозятся отомстить за "Гиви" и назвали его убийство терактом

Сегодня, 09:57

Боевики считают, что смерть "Гиви" связана с убийством его друга "Моторолы"

Лидер боевиков &quot;Гиви&quot;. Фото из открытых источников
Лидер боевиков "Гиви". Фото из открытых источников

В т. н. "ДНР" называют убийство главаря бандформирования "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" терактом и обещают отомстить за него. Об этом Интерфаксу заявили в "прокуратуре" самопровозглашенной республики.

Боевики считают, что смерть "Гиви" связана с убийством его друга "Моторолы".

"Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы", – сказал собеседник агентства.

Также в "ДНР" отмечают, что уже вышли на след предполагаемых исполнителей убийства.

"Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", – сказал источник в стане боевиков.

Между тем, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин подтвердил гибель Толстых.

"На текущий момент мы с прискорбием можем подтвердить этот факт", – сказал он "Интерфаксу".

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".
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