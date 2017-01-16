В Донбассе боевики бросили свои позиции

В рядах боевиков на востоке Украины продолжаются случаи дезертирства. Как рассказывали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, это вызвано нежеланием выполнять преступные приказы российского оккупационного командования.

"15 января двое военнослужащих из состава артиллерийского подразделения 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК (Армейский корпус т.н. "ЛНР".- Ред.) ВС РФ оставили передовые позиции и находятся в розыске, проводимом подразделениями т.н. "министерства государственной безопасности" оккупационной власти", – отметили в ведомстве.

Напомним, так называемые "МГБ" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб, якобы использующих террористические методы.