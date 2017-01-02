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На Донбассе боевики открыли охоту на проукраинских жителей http://www.segodnya.ua/img/article/7851/62_main.1483354100.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/62_tn.1483354100.jpg Донбасс В украинской разведке сообщают, что 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей

На Донбассе боевики открыли охоту на проукраинских жителей

Сегодня, 12:46

В украинской разведке сообщают, что 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей

Фото: AFP
Фото: AFP

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики продолжают охотиться за людьми, которые выступают против самопровозглашенных "властей".

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей.

"Сотрудниками ФСБ РФ совместно с так называемым "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывающие к борьбе с агрессором", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков.
МВД, Донбасс, Минобороны, ФСБ, листовки, боевики, возмущение, ЛНР, главное управление разведки
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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