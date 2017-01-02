На Донбассе боевики открыли охоту на проукраинских жителей
В украинской разведке сообщают, что 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей
На временно оккупированных территориях Донбасса боевики продолжают охотиться за людьми, которые выступают против самопровозглашенных "властей".
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей.
"Сотрудниками ФСБ РФ совместно с так называемым "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывающие к борьбе с агрессором", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков.
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