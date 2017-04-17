В Донбассе пьяные боевики совершили налет на магазин

В зоне военного конфликта на Востоке Украины члены незаконных вооруженных формирований продолжают совершать преступления против мирного населения. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пьяные боевики-дезертиры попытались ограбить магазин.

"Военной комендатурой 2 АК (Армейский корпус т.н. "ЛНР". – Ред.) были задержаны четверо военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады, которые в состоянии алкогольного опьянения оставили позиции и пытались ограбить магазин", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных.