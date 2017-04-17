В Донбассе пьяные боевики совершили налет на магазин

Сегодня, 11:50

Преступниками оказались вооруженные дезертиры

Боевики устроили налет на магазин. Фото: AFP
Боевики устроили налет на магазин. Фото: AFP

В зоне военного конфликта на Востоке Украины члены незаконных вооруженных формирований продолжают совершать преступления против мирного населения. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пьяные боевики-дезертиры попытались ограбить магазин.

"Военной комендатурой 2 АК (Армейский корпус т.н. "ЛНР". – Ред.) были задержаны четверо военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады, которые в состоянии алкогольного опьянения оставили позиции и пытались ограбить магазин", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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