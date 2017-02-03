в Донецк едет 289-я автоколонна Гумштаба с продуктами

Сегодня, 15:34

Из 380 тонн продуктов будет сформировано 33,5 тысячи взрослых и детских наборов выживания

Штаб Ахметова помогает мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения. Фото: пресс-центр
Штаб Ахметова помогает мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения. Фото: пресс-центр

Сегодня утром, 3 февраля, из Днепра в Донецк выехала 289-я автоколонна с гуманитарной помощью от Штаба Рината Ахметова. 19 фур везут продукты мирным жителям неподконтрольной территории – старикам, инвалидам, многодетным семьям.

Планируется, что в течение светового дня колонна с необходимым пакетом сопроводительных документов пройдет таможенный досмотр на КПВВ "Новотроицкое". Все продукты в фурах прошли проверку качества и соответствуют всем требованиям к гуманитарной помощи.

Ринат Ахметов поставил задачу направить все имеющиеся ресурсы для спасения мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения. На текущей неделе в Авдеевку были доставлены продукты для приготовления обедов в пунктах обогрева. В Святогорск Штаб доставил продуктовые наборы для эвакуированных авдеевцев. Также в Донецк и Мариуполь были отправлены плановые автоколонны с гуманитарной помощью.

По состоянию на утро, 3 февраля, Штаб Рината Ахметова выдал жителям Донбасса 11 млн 341 тыс. продуктовых наборов.
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