В Донецке боевики угрожают бунтом из-за грязной воды
Оккупационным "властям" дали неделю, потом обещают крайние меры
Проштрафившиеся боевики, которые содержатся в Донецком следственном изоляторе №5, заявляют об ужасных условиях содержания.
"Вода с каждым днем из крана все хуже и хуже. Воняет и пить невозможно", – заявили боевики.
Арестанты угрожают тем, что если в течение недели не будут предприняты меры – они пойдут на бунт.
"Не думайте, что почти 2000 человек что-то остановит. Не думайте, что охраняющие нас ГБР (группы быстрого реагирования. – Авт.) будут стрелять в нас! Попытаетесь закрутить гайки – сорвете резьбу!" – пишут боевики в обращении, которое распространяют по соцсетям.
Напомним, на Донбассе погиб командир БМП.
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