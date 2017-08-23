В Донецке боевики угрожают бунтом из-за грязной воды

Проштрафившиеся боевики, которые содержатся в Донецком следственном изоляторе №5, заявляют об ужасных условиях содержания.

"Вода с каждым днем из крана все хуже и хуже. Воняет и пить невозможно", – заявили боевики.

Арестанты угрожают тем, что если в течение недели не будут предприняты меры – они пойдут на бунт.

"Не думайте, что почти 2000 человек что-то остановит. Не думайте, что охраняющие нас ГБР (группы быстрого реагирования. – Авт.) будут стрелять в нас! Попытаетесь закрутить гайки – сорвете резьбу!" – пишут боевики в обращении, которое распространяют по соцсетям.

Напомним, на Донбассе погиб командир БМП.