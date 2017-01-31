В Донецке более 200 горняков из-за обстрелов оказались в ловушке под землей

В Донецке 203 горнорабочих шахты им. Засядько оказались заблокированы под землей после нарушения энергоснабжения, вызванного обстрелами. Местные "чиновники" отмечают, что для спасения шахтеров пришлось подключать электрогенераторы. Подъем горняков осуществляется одной клетью по 10 человек.

"За время ведения боевых действий, это уже четвертое подобное отключение, в результате которого под землей остаются люди. Мы постараемся в сжатые сроки их эвакуировать", – сообщили так называемые "власти" Киевского района Донецка.

Напомним, вчера в Авдеевке в результате обстрелов были ранены три мирных жителя.