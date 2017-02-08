В Донецке фанат "ДНР" протаранил автомобиль ОБСЕ

Сегодня, 16:55

Мужчине не понравились наблюдатели мониторинговой миссии

В Донецке машина СММ ОБСЕ угодила в аварию. Фото: pmg.ua
В Донецке машина СММ ОБСЕ угодила в аварию. Фото: pmg.ua

В оккупированном Донецке попал в аварию автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Мужчина, который агрессивно вел автомобиль с табличками "ДНР", показывая на патруль миссии, преднамеренно дважды врезался в автомобиль СММ. Никто из наблюдателей не пострадал", – говорится в отчете.

В результате ДТП автомобиль миссии получил повреждения, названные наблюдателями "небольшими".

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".

В свою очередь в Кремле считают, что убийство "Гиви" является попыткой дестабилизировать ситуацию и отрицают любую причастность РФ к случившемуся.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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