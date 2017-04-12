В Донецке готовится акция протеста из-за россиян

Сегодня, 09:30

Выразить свое мнение решили местные дальнобойщики

В Донецке готовят акцию протеста. Фото: AFP
В Донецке готовят акцию протеста. Фото: AFP

Водители фур, перевозящих грузы с территории самопровозглашенной "ДНР" на дальние расстояния в РФ, готовят акции протеста в Донецке. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

"Ситуация обусловлена тем, что при пересечении границы с РФ в Ростовской области представители российской стороны – как правило, в гражданской одежде, но при участии пограничников РФ, останавливают все грузовые автомобили, следующие с оккупированной территории Донбасса", – пояснили в ИС.

После остановки, отметили эксперты, россияне требуют от 3 до 5 тысяч рублей за "безопасный проезд" по региону.

Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня.
Донецк, проезд, границы, рф, автомобили, ДНР, грузы, акции протеста
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "В Донецке готовится акция протеста из-за россиян". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы

Факт существования ни так называемой "Донецкой народной республики", ни так называемой "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины. Фото: LIGA.net

Украинским судам запретили называть оккупированные территории "ДНР" и "ЛНР"

Вчера, 22:07

ВССУ рекомендовал использовать корректные названия населенных пунктов 

Мир

Рэкс Тиллерсон в Москве. Фото: AFP

Тиллерсон прилетел в Россию

Вчера, 17:26

Американский дипломат первым делом проведет встречу со своим российским коллегой Лавровым

Мир

Черноморский флот РФ. Фото: facebook.com/chf.press

Российский военный эксперт пристыдил флот РФ перед американским

Вчера, 16:26

Атака американцев по авиабазе Асада показала разницу между российским и американским флотом

Донбасс

Боевики помешали наблюдателям. Фото: AFP

Боевики запретили ОБСЕ общаться с населением

Вчера, 13:48

Инцидент произошел в Донецкой области

Донбасс

Боевики обстреляли Марьинку. Фото: AFP

В Марьинке из-за обстрела эвакуировали детей с уроков в школе

Вчера, 10:54

Главный полицейский области грозит главарю боевиков наказанием

Донбасс

В рядах противника ширятся протесты. Фото: AFP

Боевики выступили против своих командиров

Вчера, 10:50

В рядах противника нарастает недовольство из-за российских офицеров 

Происшествия и криминал

Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: AFP

Главарей боевиков "ДНР" будут судить в Винницкой области

10 Апреля, 16:58

Преступники собирали информацию о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ

Мир

Война на Донбассе не похожа на другие конфликты. Фото: AFP

В ПАСЕ назвали отличие войны на Донбассе от других конфликтов

10 Апреля, 16:54

Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР/ДНР" и они являются временным явлением, считает докладчик ПАСЕ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования