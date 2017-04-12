В Донецке готовится акция протеста из-за россиян
Выразить свое мнение решили местные дальнобойщики
Водители фур, перевозящих грузы с территории самопровозглашенной "ДНР" на дальние расстояния в РФ, готовят акции протеста в Донецке. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".
"Ситуация обусловлена тем, что при пересечении границы с РФ в Ростовской области представители российской стороны – как правило, в гражданской одежде, но при участии пограничников РФ, останавливают все грузовые автомобили, следующие с оккупированной территории Донбасса", – пояснили в ИС.
После остановки, отметили эксперты, россияне требуют от 3 до 5 тысяч рублей за "безопасный проезд" по региону.
Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня.
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