В Донецке готовится акция протеста из-за россиян

Водители фур, перевозящих грузы с территории самопровозглашенной "ДНР" на дальние расстояния в РФ, готовят акции протеста в Донецке. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

"Ситуация обусловлена тем, что при пересечении границы с РФ в Ростовской области представители российской стороны – как правило, в гражданской одежде, но при участии пограничников РФ, останавливают все грузовые автомобили, следующие с оккупированной территории Донбасса", – пояснили в ИС.

После остановки, отметили эксперты, россияне требуют от 3 до 5 тысяч рублей за "безопасный проезд" по региону.

Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня.