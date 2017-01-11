В Донецке начался мощный бой

В зоне военного конфликта на Востоке Украины продолжает сохраняться напряженная обстановка – несмотря на мирные договоренности, боевики применяют тяжелую артиллерию.

Как рассказывают дончане, с наступлением вечера в городе возобновились бои.

"С 8 часов довольно сильный бой завязался в районе Ясиноватской развязки и Авдеевской промзоны. Со стороны города слышны частые и крайне мощные залпы артиллерии. А с северных окраинах города не утихает пулеметная стрельба", – сказал Илья, житель Киевского района.

Вместе с тем жители центральной части города отмечают, что до них доносятся довольно мощные звуки недалекого боя.

"В этом году так сильно еще не стреляли, – пожаловалась жительница Ворошиловского района Анастасия. – Залпы слышны так сильно, что даже подрагивают стекла окон и перебивают звуки работающего телевизора. Все происходит где-то на северных окраинах города".

Ранее сообщалось, что в Авдеевской промзоне боевики шесть часов обстреливали военных.