В Донецке ограничено движение

Из-за обстрелов и угроз жизни дончан так называемая "администрация города" временно ограничила движение транспорта в Киевском районе. Так, автобусы № 25 ходят до остановки "Ветка", автобусы №№ 17 и 19а движутся по улице Собинова, конечная остановка автобуса № 73 и троллейбуса № 10 – "Киевский райисполком", а трамвай № 1 доходит не до ж/д вокзала а только до улицы Экономической.

При этом не все жители Донецка оценили такую "заботу" о них.

"А как на работу ехать тем, кто живет дальше Ветки? Пешком ходить? Или стоять в ожидании 17-го и 19а, которые явно будут переполнены, раз транспорт не ходит? Или пешком безопаснее" – интересуется дончанка Ольга Манохина.

"Если такие решения принимать, то значит надо освобождать от работы тех, кто живет дальше Ветки, к примеру. А то одних водителей обезопасили и сам транспорт. Учебу и работу никто не отменял, – возмущается Наталья Новикова.

В соцсетях дончане требуют от властей, если действительно обстановка становится угрожающей, провести эвакуацию жителей в другие районы.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.