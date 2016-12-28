В Донецке подорвался экс-чиновник СБУ, работающий на боевиков
СБУ его уже задерживала ранее и обменяла боевикам на пленных украинцев, сказал Грицак
В центре Донецка серьезно пострадал от взрыва в машине предположительно бывший заместитель начальника следствия Донецкого управления СБУ, который переметнулся на сторону боевиков после оккупации Донбасса. Об этом сказал глава СБУ Василий Грицак в интервью телеканалу "112 Украина".
Как сообщалось, 20 декабря в центре Донецка произошел взрыв автомобиля возле травматологической больницы. Отмечалось, что в результате взрыва у мужчины сильно пострадали обе ноги.
Грицак же, общаясь с журналистом о российских агентах в Украине и украинских предателях, сказал: "Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например – заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка. Мы его задержали, отдокументировали, а потом обменяли на наших патриотов".
В свою очередь, как передавал ресурс 0629.com.ua со ссылкой на скандального российского политика Эдуарда Лимонова, пострадавшего зовут Евгений Косяк – бывший сотрудник СБУ.
"… взорвали в центре Донецка обменянного СБУушника Косяка, который уже в 14-м арестовывал Пургина. Оторвало ноги, когда садился в авто", – сообщил Лимонов.
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