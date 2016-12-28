Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Донецке подорвался экс-чиновник СБУ, работающий на боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7838/85_main.1482922477.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/85_tn.1482922477.jpg Донбасс СБУ его уже задерживала ранее и обменяла боевикам на пленных украинцев, сказал Грицак

В Донецке подорвался экс-чиновник СБУ, работающий на боевиков

Сегодня, 12:55

СБУ его уже задерживала ранее и обменяла боевикам на пленных украинцев, сказал Грицак

Евгений Косяк. Фото: 0629.com.ua
Евгений Косяк. Фото: 0629.com.ua

В центре Донецка серьезно пострадал от взрыва в машине предположительно бывший заместитель начальника следствия Донецкого управления СБУ, который переметнулся на сторону боевиков после оккупации Донбасса. Об этом сказал глава СБУ Василий Грицак в интервью телеканалу "112 Украина".

Как сообщалось, 20 декабря в центре Донецка произошел взрыв автомобиля возле травматологической больницы. Отмечалось, что в результате взрыва у мужчины сильно пострадали обе ноги.

Грицак же, общаясь с журналистом о российских агентах в Украине и украинских предателях, сказал: "Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например – заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка. Мы его задержали, отдокументировали, а потом обменяли на наших патриотов".

В свою очередь, как передавал ресурс 0629.com.ua со ссылкой на скандального российского политика Эдуарда Лимонова, пострадавшего зовут Евгений Косяк – бывший сотрудник СБУ.

"… взорвали в центре Донецка обменянного СБУушника Косяка, который уже в 14-м арестовывал Пургина. Оторвало ноги, когда садился в авто", – сообщил Лимонов.
сбу, Донбасс, боевики, грицак, сотрудник

Вы сейчас просматриваете новость "В Донецке подорвался экс-чиновник СБУ, работающий на боевиков". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Василий Грицак. Фото: president.gov.ua

Грицак рассказал об агентуре Кремля в Украине

Сегодня, 11:40

До Революции достоинства российские спецслужбы в Украине были, как у себя дома, отметил глава СБУ

Политика

Василий Грицак. Фото: ru.golos.ua

В СБУ рассказали о плюсах и минусах введения военного положения на Донбассе

Сегодня, 11:22

Грицак считает, что признание конфликта на востоке Украины войной и введение соответствующих мер может не только помочь, но и навредить стране 

Украина

Российские хакеры периодически атакуют Украину. Фото: naked-science.ru

Грицак: Российские хакеры тренируются на Украине

22 Декабря, 16:46

Российские власти закрывают глаза на деятельность своих хакеров, лишь бы они осуществляли кибератаки на Украину, считает глава СБУ

Политика

Василий Грицак. Фото: ru.golos.ua

В СБУ прокомментировали крушение Ту-154 в России

26 Декабря, 09:24

Говорить о точной причине авиакатастрофы пока еще рано, отмечает Василий Грицак

Политика

Порошенко заехал к Грицаку в СБУ. Фото: president.gov.ua

Грицак рассказал, как Порошенко неожиданно заехал в СБУ

26 Декабря, 09:36

Глава СБУ отшутился, что президент заехал к нему, потому что в спецслужбе очень вкусный кофе

Политика

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

После встречи с главарями "Л/ДНР" Савченко допросили в СБУ

26 Декабря, 10:00

Глава ведомства против того, чтобы народные депутаты встречались с боевиками, однако не может этого запретить

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.