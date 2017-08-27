В Донецке появились надписи "Шахтеры за Украину"

Жители города решили бороться с пропагандой и показали свое отношение к боевикам

Бывший боец батальона "Артемовск" Виталий Овчаренко сообщил, что в ночь на 27 августа жители оккупированного Донецка украсили город надписями "Шахтеры за Украину".

Об этом Овчаренко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня ночью, с 26 на 27 августа, в Донецке дончане, работники уже нынче закрытых оккупантами шахт, показали своё отношение к российским захватчикам. Сразу на нескольких улицах города появилась серия надписей от шахтёров Донбасса, посвящённая российским оккупантам перед Днём Шахтёра", – сообщил он.

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"Шахтёры за Украину", "Шахтёры против России" – надписи с таким текстом появились на стенах по улицам: Красноармейская, 32, Макеевская, 14, Северокрымская, 4.

"Граждане Украины в оккупации все чаще и чаще выбирают такой вид сопротивления как наиболее действующий. Эти надписи увидят много местных жителей и это станет своего рода ударом по российской пропагандистской машине. Это покажет, что украинцы Донбасса не желают жить в оккупации и ждут освобождения захваченной Россией территории Донбасса", – утверждает Овчаренко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина настойчиво борется за возвращение временно оккупированного Донецка.