В Донецке прозвучал мощный взрыв

Сегодня, 10:45

Жители теряются в догадках – то ли взрыв, то ли прилет

Донецк сотряс мощный взрыв. Фото: AFP
Донецк сотряс мощный взрыв. Фото: AFP

Утро 12 апреля в Донецке началось с мощного взрыва, который был слышен в разных районах города.

"В начале восьмого шарахнуло так, что сигнализации на автомобилях сработали. Мы у себя дома в Куйбышевском районе подскочили с кроватей, думали, прилет в дом, – рассказал дончанка Лилия.

По ее словам, звук был похож и на взрыв боекомплекта, и на залп какой-то тяжелой артиллерии.

"Выходил из дома в Калининском районе, услышал глухой звук со стороны севера, как будто выстрелили из танка или пушки. Надеюсь, до Авдеевки или Песок не долетело, потому что оттуда боевики кроют именно эти пункты", – отметил дончанин Юрий.

Жители Донецка утверждают, что несмотря на очередное перемирие, в городе практически ежедневно слышны звуки работы артиллерии.

"Хоть один раз в день, да что-то выстрелит. Мы уже привыкли что полной тишины не бывает. На Путловке вообще "гупает" постоянно. Так что никакое это не перемирие, а очередное непонятно что", – констатирует житель Донецка Александр.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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