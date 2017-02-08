В районе Донецка в результате взрыва убит "Гиви"

Сегодня, 08:45

Лидеры боевиков на Донбассе мрут как мухи один за одним

Боевик Михаил &quot;Гиви&quot; Толстых убит в Донецке. Фото: из открытых источников
Боевик Михаил "Гиви" Толстых убит в Донецке. Фото: из открытых источников

В районе Донецка сегодня утром в результате взрыва был уничтожен один из лидеров боевиков Михаил Толстых (позывной "Гиви"), об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на оперативное командование т.н. "ДНР".

"Сегодня в 06:12 погиб командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", — говорится в сообщении.

Подробности уточняются.

Как сообщалось, 1 февраля боевик "Гиви" получил ранение в боях в промзоне Авдеевки.
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Автор:

Дмитрий Сопкин

Источник:

"Сегодня"

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