В Донецке запретили посещать кладбища

Так называемая "городская администрация Донецка" сообщила о том, что посещение двух кладбищ города строго запрещено.

"Во время поминальных дней жителям и гостям города Донецка в целях личной безопасности запрещено посещать кладбища, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, а именно: кладбище "Ново-Игнатьевское" ("Иверское") и кладбище поселка "15-застанционный", – заявили оккупационные "власти".

Оба погоста расположены в непосредственной близости к району аэропорта, который до сих пор является одной из "горячих точек" Донецка. Запрет на посещение этих кладбищ связан с тем, что на них до сих пор находятся неразорвавшиеся снаряды и мины. Кроме того, в этом районе не прекращаются обстрелы.

В свою очередь жители Донецка жалуются, что третий год не могут попасть на могилы к своим родным и близким.

"Вообще-то, на Ново-Игнатьевское кладбище люди ходят на свой страх и риск. А на 15-е до сих пор зайти страшно – трава по пояс уже, а что там – неизвестно. Может, и растяжки стоят, – говорит дончанка Юлия Гуменюк. – У меня там бабушка и дедушка похоронены. Очень обидно, что не могу к ним прийти".