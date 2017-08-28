В Донецкой области авто влетело в остановку: погибла женщина
Авария произошла минувшим вечером в Добропольском районе
В Добропольском районе в результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, авария произошла минувшим вечером на 42 км трассы Александровка – Покровск – Константинополь.
"Водитель автомобиля "Дача Логан" не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в бетонную остановку общественного транспорта. От удара 56-летняя пассажирка погибла на месте. В салоне также находилась его 19-летняя дочь с 27-летним приятелем, которых вместе с водителем машина "скорой" доставила в больницу. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы", – рассказали в полиции.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, на трассе Львов – Краковец столкнулись грузовик и легковушка.
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