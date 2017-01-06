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В Донецкой области более 1 600 копов вышли на улицы http://www.segodnya.ua/img/article/7860/57_main.1483716628.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/57_tn.1483716628.jpg Донбасс Правоохранители усиливают меры безопасности в Рождественскую ночь

В Донецкой области более 1 600 копов вышли на улицы

Сегодня, 17:25

Правоохранители усиливают меры безопасности в Рождественскую ночь

Полиция усиливает меры безопасности. Фото: npu.gov.ua
Полиция усиливает меры безопасности. Фото: npu.gov.ua

В Донецкой области максимальные силы полиции, более 1 600 человек, заступили на обеспечение общественной безопасности.

"Дополнительно 300 правоохранителей взяли под круглосуточный контроль 148 храмов Донецкой области, которые во время церковного богослужения планируют посетить более 40 тысяч человек. В рождественскую ночь максимально увеличено количество нарядов на городских улицах, автодорогах и блокпостах. На патрулирование вышли 265 нарядов полиции. Из них 162 пеших нарядов, 31 автопатруль, 26 групп быстрого реагирования, а также экипажи патрульной полиции и полиции охраны", – рассказали в областной полиции.

В качестве подкрепления помощь оказывают более 100 бойцов Национальной гвардии и Военной службы правопорядка. Кроме того, работают 2 группы взрывотехников и кинологи. 
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Источник:

"Сегодня"

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