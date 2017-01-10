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В Донецкой области трех человек обстреляли на Рождество http://www.segodnya.ua/img/article/7869/12_main.1484054558.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/12_tn.1484054558.jpg Донбасс Криминальную пару уже задержали сотрудники полиции

В Донецкой области трех человек обстреляли на Рождество

Сегодня, 15:20

Криминальную пару уже задержали сотрудники полиции

Хулиганов задержали. Фото: yarcube.ru
Хулиганов задержали. Фото: yarcube.ru

В Никольском три человека стали жертвой стрельбы. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел в рождественскую ночь.

По информации правоохранителей, к стрельбе оказались причастны двое 23 – летних жителей Мариуполя, которые на рождественские праздники решили развлечься.

"Той ночью парни выпивали, после чего встретили компанию молодежи. Между ними возник конфликт, в результате которого один из мариупольцев достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону оппонентов. После чего, скрылись с места происшествия", – рассказали в полиции.

В результате три оппонента стрелка, в том числе женщина, попали в больницу. Их уцелевшая спутница вызвала полицию.

Теперь мариупольцам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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