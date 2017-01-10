В Донецкой области трех человек обстреляли на Рождество

В Никольском три человека стали жертвой стрельбы. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел в рождественскую ночь.

По информации правоохранителей, к стрельбе оказались причастны двое 23 – летних жителей Мариуполя, которые на рождественские праздники решили развлечься.

"Той ночью парни выпивали, после чего встретили компанию молодежи. Между ними возник конфликт, в результате которого один из мариупольцев достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону оппонентов. После чего, скрылись с места происшествия", – рассказали в полиции.

В результате три оппонента стрелка, в том числе женщина, попали в больницу. Их уцелевшая спутница вызвала полицию.

Теперь мариупольцам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.