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В Донецкой области мужчина бросился под поезд http://www.segodnya.ua/img/article/7832/40_main.1482762072.png http://www.segodnya.ua/img/article/7832/40_tn.1482762072.png Донбасс Полиция выясняет, что могло толкнуть жертву на суицид

В Донецкой области мужчина бросился под поезд

Сегодня, 16:18

Полиция выясняет, что могло толкнуть жертву на суицид

Мужчина бросился под поезд. Фото: grim.ru
Мужчина бросился под поезд. Фото: grim.ru

В Доброполье погиб местный житель. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел минувшим вечером на местной ж/д станции.

Во время общения с очевидцами полицейские выяснили, что погибший стоял на платформе, а когда услышал звуковой сигнал, сразу прыгнул под грузовой поезд, который прибывал на железнодорожную станцию.

"Погибшим оказался 75-летний местный житель. По словам родственников в последнее время мужчина страдал от провалов в памяти, однако в общем вел себя адекватно. Причины, побудившие пенсионера свести счеты с жизнью, на сегодняшний день не известны", – отметили правоохранители.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в Харькове  горел дом ребенка: спасатели эвакуировали десятки малышей.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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