В Донецкой области мужчина бросился под поезд

В Доброполье погиб местный житель. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел минувшим вечером на местной ж/д станции.

Во время общения с очевидцами полицейские выяснили, что погибший стоял на платформе, а когда услышал звуковой сигнал, сразу прыгнул под грузовой поезд, который прибывал на железнодорожную станцию.

"Погибшим оказался 75-летний местный житель. По словам родственников в последнее время мужчина страдал от провалов в памяти, однако в общем вел себя адекватно. Причины, побудившие пенсионера свести счеты с жизнью, на сегодняшний день не известны", – отметили правоохранители.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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