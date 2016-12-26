В Донецкой области мужчина бросился под поезд
Полиция выясняет, что могло толкнуть жертву на суицид
В Доброполье погиб местный житель. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел минувшим вечером на местной ж/д станции.
Во время общения с очевидцами полицейские выяснили, что погибший стоял на платформе, а когда услышал звуковой сигнал, сразу прыгнул под грузовой поезд, который прибывал на железнодорожную станцию.
"Погибшим оказался 75-летний местный житель. По словам родственников в последнее время мужчина страдал от провалов в памяти, однако в общем вел себя адекватно. Причины, побудившие пенсионера свести счеты с жизнью, на сегодняшний день не известны", – отметили правоохранители.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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