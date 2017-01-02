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В Донецкой области мужчина застрял в форточке и умер http://www.segodnya.ua/img/article/7852/35_main.1483373320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/35_tn.1483373320.jpg Донбасс Полиция выясняет все причины инцидента 

В Донецкой области мужчина застрял в форточке и умер

Сегодня, 19:50

Полиция выясняет все причины инцидента 

Фото: khabmama.ru
Фото: khabmama.ru

В Дружковке Донецкой области с 39-летним мужчиной произошла нелепая трагедия. Как рассказали правоохранители, сообщение об инциденте поступило от местного жителя сегодня, 2 января, около восьми часов утра.

"Мужчина рассказал, что живет в доме один. Когда, проснувшись утром, он пошел в ванную, на полу увидел верхнюю одежду своего сына, а открыв оконные занавески увидел в форточке и своего сына, который застрял на половину и не подавал признаков жизни", – рассказали правоохранители.

Полицейские отметили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Бразилии вор застрял в двери тюремной камеры.
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Источник:

"Сегодня"

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