В Донецкой области мужчина застрял в форточке и умер
Полиция выясняет все причины инцидента
В Дружковке Донецкой области с 39-летним мужчиной произошла нелепая трагедия. Как рассказали правоохранители, сообщение об инциденте поступило от местного жителя сегодня, 2 января, около восьми часов утра.
"Мужчина рассказал, что живет в доме один. Когда, проснувшись утром, он пошел в ванную, на полу увидел верхнюю одежду своего сына, а открыв оконные занавески увидел в форточке и своего сына, который застрял на половину и не подавал признаков жизни", – рассказали правоохранители.
Полицейские отметили, что по данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Бразилии вор застрял в двери тюремной камеры.
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