В Донецкой области пропала шестилетняя девочка

Сегодня, 18:18

Полицейские в течение последних суток ищут Алину Васютину из г. Горняк

Фото: hvylya.net
Фото: hvylya.net

В г. Горняк Покровского района пропала шестилетняя девочка Алина Васютина.

Ребенок вчера, 19 июня, в 14 часов вышел на улицу и не вернулся домой, сообщает в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Мать обратилась в полицию около 21 часов.  

Приметы ребенка: рост 110 см, волосы светлые, среднего телосложения, круглое лицо, голубые глаза, курносый нос, пухлые губы, на пояснице родинка в форме сердца, имеет дефект речи.

По словам Вячеслава Аброськина, ребенка сейчас разыскивает весь личный состав Селидовского отделение полиции, а также полицейские областного главка, Покровского, Краматорского, Бахмутского отделов полиции и кинологи.

"Развернут оперативный штаб во главе с моим заместителем – начальником криминальной полиции Сергеем Колесником. Работает ситуационный центр ГУНП. Полицейские в течение последних суток ищут ребенка", – добавил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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