В Донецкой области спасли детей из "дома ужасов" (видео)

Все трое детей – сейчас на обследовании. К равнодушным родителям они могут уже и не вернуться

Дом ужасов. Спасать малолетних детей от нерадивых родителей пришлось полиции в Донецкой области. Трое детей жили в грязи и холоде. Вероятно, не доедали.

Медикам они рассказали, что питаются только макаронами. Брат и сестра постоянно болеют, поэтому не ходят в школу и детский сад.

А самого маленького, 4-летнего мальчика, пришлось срочно госпитализировать. Малый уже несколько дней страдает от аппендицита – подозревают медики. Однако даже в этом случае родители не считали нужным обратиться к врачам.

Все трое детей – сейчас на обследовании. К равнодушным родителям могут уже и не вернуться.

"Неоднократно данная семья попадала в поле зрения наше, а также в поле зрения службы по делам детей. В настоящее время решается вопрос о лишении родителей родительских прав", – сказал Максим Алтухов, инспектор полиции.

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