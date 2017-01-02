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В Донецкой области убили военного из Херсона http://www.segodnya.ua/img/article/7851/56_main.1483352829.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/56_tn.1483352829.jpg Донбасс Все участники конфликта установлены,  сейчас ведется досудебное расследование

В Донецкой области убили военного из Херсона

Сегодня, 12:25

Все участники конфликта установлены,  сейчас ведется досудебное расследование

В ходе пьяной драки погиб боец. Фото: pixabay.com
В ходе пьяной драки погиб боец. Фото: pixabay.com

В селе Донское Волновахского района Донецкой области был убит украинский военный.

Как сообщают местные правоохранители, инцидент произошел в ходе пьяной драки, которая возникла между группой мужчин. Военнослужащий получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц травмированы.

"Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы", – говорится в сообщении полиции.

Силовики также рассказали, что все участники конфликта установлены, и сейчас ведется досудебное расследование.

"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", – прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 – умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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