В Донецкой области убили военного из Херсона

Все участники конфликта установлены, сейчас ведется досудебное расследование

В селе Донское Волновахского района Донецкой области был убит украинский военный.

Как сообщают местные правоохранители, инцидент произошел в ходе пьяной драки, которая возникла между группой мужчин. Военнослужащий получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц травмированы.

"Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы", – говорится в сообщении полиции.

Силовики также рассказали, что все участники конфликта установлены, и сейчас ведется досудебное расследование.

"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", – прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 – умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных.