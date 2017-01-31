В Донецкой области владелец пивбара избил школьника (видео)

В Дружковке Донецкой области владелец местного пивного бара избил школьника. Ребенок попал в больницу.

Сашу уже перевели в общую палату. Однако он до сих пор под пристальным наблюдением врачей. У четвероклассника – закрытая черепно-мозговая травма. Мальчик рассказывает: когда с друзьями возвращался домой с занятий, на них набросился мужчина. Он выскочил из местного пивбара, мимо которого проходили школьники.

"Мальчик один кинул в машину снежок, хозяин вышел и меня поймал. И вел до моей школы и бил. По всей голове бил", – рассказывает подробности инцидента Александр Ищенко.

Мать Саши говорит, мужчина вел себя крайне агрессивно и с ней.

"Как он сказал, кого поймал, того и отлупил. Я с этим уродами и ублюдками буду разбираться сам. Когда я у него уточнила, почему вы не вызвали милицию, не пригласили родителей, чтобы обсудить эту ситуацию, он ответил: я сам, мне это не надо", – продолжила Светлана Ищенко, мать пострадавшего школьника.

Светлана написала заявление в полицию. Но в том, что следствие будет объективным, сомневается. Говорит, предприниматель хвастался родственными связями в правоохранительных структурах.

"Он говорит, мне ничего не будет. Я не боюсь, потому что один у меня сидит в милиции, а второй – в военкомате", – продолжила Светлана.

Владельца пивбара найти не удалось, а заведение закрыто. Правоохранители тем временем обещают провести беспристрастное расследование.

Говорят, даже дело с Дружковского отдела уже передали в Краматорск. И назначили нового следователя.

"Нечего переживать, дело на контроле руководства. И все зависит от экспертиз, показаний свидетелей, будет максимально качественное и прозрачное расследование", – пообещал Виталий Максимов, начальник Краматорского отдела полиции.

Сейчас состояние Саши врачи оценивают, как среднее тяжелое. Однако медики опасаются, что травмы, которые ребенку нанес мужчина, могут спровоцировать серьезные заболевания.

"У ребенка есть еще генетическое заболевание. Это дополнительные опухолеобразные образования в головном мозге. Пока они сидят у него, так сказать, в сонном состоянии, а любая травма может спровоцировать рост этих образований, что приведет потом в последствие к тяжелому состоянию ребенка", – уточнила Юлиана Соколова, краматорский городской невролог.

Если вину обидчика докажут, то он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.