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В Донецкой области женщина штамповала паспорта для боевиков (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/1_main.1483457784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/1_tn.1483457784.jpg Донбасс В СБУ говорят, что у злоумышленницы было все необходимое – чистые бланки паспортов, свидетельства о рождении

В Донецкой области женщина штамповала паспорта для боевиков (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:35

В СБУ говорят, что у злоумышленницы было все необходимое – чистые бланки паспортов, свидетельства о рождении


В Покровске (Донецкая область) женщина штамповала украинские документы у себя дома. Продавала представителям так называемой "ДНР".

В СБУ говорят, что у злоумышленницы было все необходимое – чистые бланки паспортов, свидетельства о рождении, справки временно перемещенных лиц, штампы и даже принадлежности для гербового оттиска на фотографиях. Силовики обнаружили 60 комплектов фото для вклеивания в фальшивые документы, 40 готовых паспортов и справок, а также деньги за выполненную работу.

По статье "содействие деятельности террористической организации" женщине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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