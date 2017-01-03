В Донецкой области женщина штамповала паспорта для боевиков (видео)

В СБУ говорят, что у злоумышленницы было все необходимое – чистые бланки паспортов, свидетельства о рождении

В Покровске (Донецкая область) женщина штамповала украинские документы у себя дома. Продавала представителям так называемой "ДНР".

В СБУ говорят, что у злоумышленницы было все необходимое – чистые бланки паспортов, свидетельства о рождении, справки временно перемещенных лиц, штампы и даже принадлежности для гербового оттиска на фотографиях. Силовики обнаружили 60 комплектов фото для вклеивания в фальшивые документы, 40 готовых паспортов и справок, а также деньги за выполненную работу.

По статье "содействие деятельности террористической организации" женщине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

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