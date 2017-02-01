В ДТЭК рассказали о возможных сроках восстановления электроснабжения в Авдеевке

Если повреждения коммуникаций окажутся несложными, ЛЭП могут восстановить уже сегодня, отметил Маслов

Энергохолдинг "ДТЭК" рассчитывает восстановить энергоснабжение в Авдеевке (Донецкая обл.) в течение среды-четверга. Об этом сообщил директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК-Энерго" Игорь Маслов на пресс-конференции в Киеве.

"В 12:04 (среды – Ред.) мы получили разрешение на работу. Две бригады приступили к осмотру линий (электропередачи – Ред.). ОБСЕ сопровождает и это дает надежду, что "зеленый коридор" не будет нарушен… Если повреждения окажутся несложными, а именно – будут оборваны провода, мы восстановим сегодня до конца светового дня", – рассказал Маслов.

Маслов добавил, что в случае повреждения опоры ЛЭП времени понадобится больше.

"Мы укомплектованы. Есть опоры для замены, но это займет больше времени. В таком случае мы завершим работы завтра", – пояснил он.

Как сказал директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК-Энерго", главное, чтобы не возобновились обстрелы, а на маршруте обследования не оказались минные поля.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что пиротехнические группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бригады энергетиков под Авдеевкой попали под обстрел со стороны боевиков.

Напомним, Авдеевский коксо-химический завод (АКХЗ) сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток после того, как будет возобновлена работа линий электропередач (ЛЭП), подходящих к городу, сообщил гендиректор предприятия Муса Магомедов.

Ранее в среду, 1 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня.

Согласно сообщению, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки.

По информации ДонОВГА, прекращение огня в Авдеевке продлится до 17.00 среды.