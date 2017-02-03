В Европе заговорили о новых санкциях против России из-за ситуации на Донбассе

Этот вопрос Эстония подымет на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 6 февраля

Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии на заседании в пятницу приняла решение ужесточить позицию против России в связи с ситуацией на востоке Украины.

"По единогласно одобренному предложению в позицию Эстонии на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 6 февраля, добавлен пункт о том, что Эстония осуждает эскалацию военной деятельности в Восточной Украине. Санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений. Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить", – говорится в решении парламентской комиссии.

Там также отмечается, что "Эстония поддерживает идею ужесточить политику ЕС по непризнанию аннексии Крыма".

"Позиция Эстонии отражает наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине. Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения Минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации. В результате обострившегося военного конфликта за последние дни погибли десятки человек, сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине", – заявил председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

По мнению комиссии, Украина уже сделала важные шаги по реформированию государства, ее народ и правительство "четко выразили свое желание интегрироваться в ЕС".

"Поэтому Эстония поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС, а также окончательную ратификацию и вступление в силу Соглашения об ассоциации", – отмечается в заявлении.

Эстония поддерживает стремления и успехи Украины в области государственной реформы и продолжает поддерживать Украину, как в двустороннем порядке, так и через международные организации, говорится в решении комиссии.

"Эстония также призывает Украину принимать решительные меры по борьбе с коррупцией, в том числе укреплять институты, созданные для борьбы с коррупцией, и реформировать судебную систему. Важную роль в проведении реформ сыграло активное и компетентное украинское гражданское общество. Эстония призывает правительство Украины и в дальнейшем тесно сотрудничать с гражданским обществом", – говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что, в Кремле рассчитывают, что у боевиков на Донбассе хватит боеприпасов для атак на Вооруженные силы Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город.

"Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению", – добавил Петр Порошенко.

Расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016 года).

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск только за последние сутки по позициям ВСУ было выпущено более 2 тыс. снарядов и мин, трое украинских военных погибли, 16 – получили ранения.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.