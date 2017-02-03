В Европе заговорили о новых санкциях против России из-за ситуации на Донбассе

Сегодня, 17:34

Этот вопрос Эстония подымет на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 6 февраля

Парламент Эстонии. Фото из открытых источников
Парламент Эстонии. Фото из открытых источников

Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии на заседании в пятницу приняла решение ужесточить позицию против России в связи с ситуацией на востоке Украины.

"По единогласно одобренному предложению в позицию Эстонии на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 6 февраля, добавлен пункт о том, что Эстония осуждает эскалацию военной деятельности в Восточной Украине. Санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений. Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить", – говорится в решении парламентской комиссии.

Там также отмечается, что "Эстония поддерживает идею ужесточить политику ЕС по непризнанию аннексии Крыма".

"Позиция Эстонии отражает наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине. Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения Минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации. В результате обострившегося военного конфликта за последние дни погибли десятки человек, сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине", – заявил председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

По мнению комиссии, Украина уже сделала важные шаги по реформированию государства, ее народ и правительство "четко выразили свое желание интегрироваться в ЕС".

"Поэтому Эстония поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС, а также окончательную ратификацию и вступление в силу Соглашения об ассоциации", – отмечается в заявлении.

Эстония поддерживает стремления и успехи Украины в области государственной реформы и продолжает поддерживать Украину, как в двустороннем порядке, так и через международные организации, говорится в решении комиссии.

"Эстония также призывает Украину принимать решительные меры по борьбе с коррупцией, в том числе укреплять институты, созданные для борьбы с коррупцией, и реформировать судебную систему. Важную роль в проведении реформ сыграло активное и компетентное украинское гражданское общество. Эстония призывает правительство Украины и в дальнейшем тесно сотрудничать с гражданским обществом", – говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что, в Кремле рассчитывают, что у боевиков на Донбассе хватит боеприпасов для атак на Вооруженные силы Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город.

"Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению", – добавил Петр Порошенко.

Расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016 года).

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск только за последние сутки по позициям ВСУ было выпущено более 2 тыс. снарядов и мин, трое украинских военных погибли, 16 – получили ранения.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
Эстония, Донбасс, евросоюз, санкции, авдеевка
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "В Европе заговорили о новых санкциях против России из-за ситуации на Донбассе". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Петр Порошенко проводит видеоконференциб с Павлом Жебривским. Фото: president.gov.ua

Порошенко прямо обвинил Россию в обострении на Донбассе

Сегодня, 17:25

В каждом подразделении незаконных вооруженных формирований на Донбассе находятся кадровые российские военные, рассказал президент Украины

Донбасс

Петр Порошенко проводит видеоконференциб с Павлом Жебривским. Фото: president.gov.ua

Гуманитарная пауза необходима самому Донецку - Порошенко

Сегодня, 17:18

Президент высоко оценил координацию всех служб и органов власти в ходе работы над ликвидацией последствий обострения в районе Авдеевки

Днепр

Фото: dpchas.com.ua

Эвакуация раненых бойцов: "скорые" выстроились в очередь в аэропорту Днепра

Сегодня, 17:14

Волонтеры просят горожан помочь обеспечить лежачих бойцов одеялами и пледами, а также горячими напитками 

Донбасс

Павел Жебривский. Фото: Facebook

Под Авдеевкой начали ремонтировать ЛЭП - Жебривский

Сегодня, 16:48

Глава ДонОВГА доложил президенту Украины о начале ремонтных работ на месте обрыва линии электропередачи

Донбасс

Джудит Гоф. Фото: nv.ua

Посол Великобритании в Украине сделала жесткое заявление в адрес РФ из-за ситуации на Донбассе

Сегодня, 16:40

По словам Джудит Гуф, Москва должна использовать свое влияние, чтобы остановить бои на востоке Украины

Донбасс

Дмитрий Песков, фото news-front.info

У Путина начали открыто поддерживать обстрелы Авдеевки

Сегодня, 16:04

В то же время Песков утверждает, что в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов

Донбасс

Александр Турчинов (справа). Фото: turchynov.com

Турчинов жестко ответил на огонь боевиков по гражданским объектам в Авдеевке

Сегодня, 15:39

Секретарь СНБО отметил, что за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год

Украина

Фото из Facebook Bogdan Taranin

ВСУ заняли стратегическую высоту в Авдеевке, выбив противника в начале обострения

Сегодня, 15:19

Стратегическая высота позволяет контролировать две трассы, ж/д узел и фильтровальную станцию

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования