В Генштабе прогнозируют обострение ситуации под Авдеевкой
ВСУ готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке
Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке, потому что ситуация под Авдеевкой может обостриться.
Об этом в эфире Эспрессо.TV сказал заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.
"ВСУ готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке. Стемнеет, ситуация в местах боев обострится. Для них высота в районе Авдеевки — это важная точка, которую они постараются отбить", – заявил Волошин.
По его словам, ВСУ отвечали противнику из вооружения, которое разрешено Минскими договоренностями. Этого вооружения было достаточно, что и показали существенные потери боевиков под Авдеевкой.
Волошин объяснил, что боевики активно атакуют Авдеевку, потому что их интересует контроль над фильтровальной станцией и дорога, которая ведет до Горловки.
Как сообщалось, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.
В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили.
В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 – травмированы.
Вы сейчас просматриваете новость "В Генштабе прогнозируют обострение ситуации под Авдеевкой ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии