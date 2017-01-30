В Генштабе прогнозируют обострение ситуации под Авдеевкой

Сегодня, 21:17

ВСУ готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке

В Генштабе прогнозируют обострение ситуации под Авдеевкой , фото РБК-Украина
В Генштабе прогнозируют обострение ситуации под Авдеевкой , фото РБК-Украина

Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке, потому что ситуация под Авдеевкой может обостриться.

Об этом в эфире Эспрессо.TV сказал заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

"ВСУ готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке. Стемнеет, ситуация в местах боев обострится. Для них высота в районе Авдеевки — это важная точка, которую они постараются отбить", – заявил Волошин.

По его словам, ВСУ отвечали противнику из вооружения, которое разрешено Минскими договоренностями. Этого вооружения было достаточно, что и показали существенные потери боевиков под Авдеевкой.

Волошин объяснил, что боевики активно атакуют Авдеевку, потому что их интересует контроль над фильтровальной станцией и дорога, которая ведет до Горловки.

Как сообщалось, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили.

В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 – травмированы.
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