В глазах безнадега: Скрипка рассказал о встрече с жителями ОРДЛО

Сегодня, 10:53

Группа "ВВ" выступала не только в городах, но и в военных частях

Олег Скрипка. Фото: joinfo.ua
Олег Скрипка. Фото: joinfo.ua

Рок-музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поделился впечатлениями от своих визитов в зону боевых действий и о встрече с людьми из оккупированных территорий, которые приезжают в подконтрольные Украине города за пенсиями и продуктами

Об этом рассказал в интервью изданию "Апостроф".

Он вспомнил, что были случаи, когда его группа "ВВ" ездила на грузовиках и использовала их в качестве сцены. Скрипка говорит, что таким образом он выступал не только в городах, но и в военных частях.

При этом артист вспомнил, как побывал на передовой: "Со мной был капитан или полковник, он отдал мне свой бронежилет, а сам стоял рядом. Я стою в каске, бронежилете, а он сам в кепочке". По словам Скрипки, офицер сказал ему, что привык к опасности и постоянно там так ходит.

Также певец рассказал о встрече с людьми из оккупированных территорий, которые приезжают в подконтрольные Украине города за пенсиями и продуктами: "Эти люди очень сильно отличаются от тех людей, которые с нашей территории. У них такие потухшие взгляды. У них в глазах такая безнадега".
Донбасс, Олег Скрипка, ВВ, певец, ОРДЛО

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