В ГСЧС отчитались по состоянию электроснажения в районе Авдеевки

В самой Авдеевке функционирует один пункт жизнеобеспечения на восемь палаток и три стационарных пункта обогрева

По состоянию на 11:00 понедельника электроснабжение отсутствует в 5 населенных пунктах поблизости Авдеевки (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Остается отсутствующим электроснабжение в 5 населенных пунктах (400 абонентов), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в самой Авдеевке функционирует один пункт жизнеобеспечения на восемь палаток, три стационарных пункта обогрева, в которые обратилось 11 тыс. 789 человек, в т.ч. за минувшие сутки 1 тыс. 661 человек, а три полевые кухни обеспечивают питание.

6 февраля из города было эвакуировано 8 человек, в том числе 4 детей. Всего таким образом из Авдеевки за время обострения было эвакуировано 298 человек, из них 139 детей.

Напомним, вчера ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линии электроснабжения до Авдеевки, которая была повреждена в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как известно, по вине боевиков несколько дней не могли быть проведены работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки. Изо дня в день российская сторона СЦКК давала гарантии прекращения огня в дневное время, однако затем боевики их нарушали.

Так, в субботу боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения к Авдеевке и Донецкой фильтровальной станции.