В Харькове умер раненый на Донбассе боец

Сегодня, 13:18

Военнослужащего доставили на лечение после ранений 19 августа

Боец получил ранения на Донбассе. Фото: AFP
Боец получил ранения на Донбассе. Фото: AFP

В Харькове умер раненый на Донбассе боец. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, это произошло вчера, 26 августа.

"Военнослужащий скончался от ранений, которые получил 19 августа вблизи Крымского", – отметил Мотузяник.

Вместе с тем, по его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли. 

Напомним, в Донецке показали настоящее отношение к оккупантам.
умер, военные, в Харькове, военнослужащий, Донбасс
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове умер раненый на Донбассе боец". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Молодой человек поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Фото: otravleniya.ru

В больнице скончался раненый под обстрелом парень из Авдеевки

Сегодня, 12:05

Медики оказались бессильны: три месяца комы и страшное "количество металла в голове"

Россия

Российские войска. Фото: Facebook

Учения "Запад-2017": военный эксперт рассказал, что Кремль пытается скрыть от НАТО

Вчера, 14:50

Москва во время учений будет пытаться создать видимость "гигантской мощи армии"

Донбасс

На Донбассе погиб украинский военный. Фото: AFP

Гибель украинского бойца на Донбассе: стали известны новые подробности

25 Августа, 13:42

Боец скончался во время эвакуации

Донбасс

Тымчук показал, как военные поздравили боевиков на Донбассе

25 Августа, 11:05

Противнику отправили агитационные снаряды

Украина

Празднование Дня Независимости Украины: впечатляющие фото военного парада на Крещатике

24 Августа, 13:14

Помимо украинских военных, по главной улице столицы прошлись иностранные военные 

Россия

Александр Семенов. Фото: открытые источники

В Москве нашли мертвым автора песни "Наш дурдом голосует за Путина"

22 Августа, 16:43

Накануне поэт-песенник Александр Елин сообщил в Facebook, что не может связаться с Семеновым уже три дня

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования