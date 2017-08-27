Военнослужащего доставили на лечение после ранений 19 августа

В Харькове умер раненый на Донбассе боец. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, это произошло вчера, 26 августа.

"Военнослужащий скончался от ранений, которые получил 19 августа вблизи Крымского", – отметил Мотузяник.

Вместе с тем, по его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли.

Напомним, в Донецке показали настоящее отношение к оккупантам.