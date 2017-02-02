В ходе обстрела боевиками Авдеевки перебиты газопровод и теплотрасса
По предварительной информации здесь человеческих жертв нет
Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук в четверг ночью.
"Перебито газопровод и теплотрассу. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет", – написал глава ОВГА в соцсети.
Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Также прямым попаданием поврежден дом на ул. Молодежной, 19.
Вы сейчас просматриваете новость "В ходе обстрела боевиками Авдеевки перебиты газопровод и теплотрасса". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии