В ходе обстрела боевиками Авдеевки перебиты газопровод и теплотрасса

По предварительной информации здесь человеческих жертв нет

Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук в четверг ночью.

"Перебито газопровод и теплотрассу. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет", – написал глава ОВГА в соцсети.

Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Также прямым попаданием поврежден дом на ул. Молодежной, 19.