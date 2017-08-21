В Краматорске будут судить организатора антиукраинского "референдума"

Сегодня, 11:42

Женщине грозит до десяти лет тюрьмы

Пособнице боевиков грозит серьезный срок. Фото: sud.ua
Пособнице боевиков грозит серьезный срок. Фото: sud.ua

В Краматорске будут судить одну из организаторов антиукраинского "референдума". Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, 51-летняя горожанка в 2014 году принимала непосредственное участие в организации "референдума".

"Обвиняемая, будучи председателем одного из избирательных участков, занималась выдачей "бюллетеней для голосования", составлением списков избирателей и другими организационными вопросами для проведения незаконного псевдореферендума", – пояснили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, на Донбассе жители устроили самосуд над боевиком-россиянином.
суд, Донбасс, прокуратура, краматорск, референдум
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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