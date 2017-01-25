В Краматорске мужчина профессионально выращивал коноплю (видео)
События на ТК Украина
Соседи даже не догадывались, что в соседнем доме живет наркоторговец
Более килограмма марихуаны и около двух десятков кустов конопли обнаружили оперативники в одном из домов на окраине Краматорска. Хозяин подошел к делу профессионально – регулярно поливал и удобрял запрещенные растения и даже установил "умную" систему освещения.
Марихуану сушил в доме, а полученное наркотическое вещество бережно расфасовывал по разным пакетам.
- Это все конопля, правильно?
- Да, это все конопля.
- Объясните, пожалуйста, почему оно все в отдельных у вас контейнерах?
- Потому что это разные сорта.
Соседи рассказывают: о том, что в этом доме выращивают марихуану, даже не догадывались.
"Да я его вообще недавно знаю. Своего соседа, конечно, я знаю хорошо. Он нормальный. Олег. А вот это первый раз слышу. Может, и было, это надо у патруля спросить", – говорит сосед.
В полиции рассказали: 45-летний мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности – за кражи. Впрочем, чтобы установить его местонахождение, оперативники разработали настоящую спецоперацию.
"Искать его было достаточно проблематично. Потому что в своей деятельности использовал различные меры конспирации. Полных анкетных данных его известно не было, он представлялся под вымышленными именем", – уточнил Игорь Трембач, оперуполномоченный Краматорского отдела полиции.
Кроме готового к употреблению каннабиса – у мужчины изъяли еще и десятки тысяч семян.
Теперь ему грозит не менее пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "В Краматорске мужчина профессионально выращивал коноплю (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии