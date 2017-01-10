В Краматорске осудили соратницу боевиков

В Краматорске осуждена организатор незаконного "референдума". Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, в мае 2014 года местная жительница организовала и руководила работой одной из так называемых" участковых избирательных комиссий". По приказам представителей самопровозглашенной "ДНР" обвиняемая контролировала и координировала работу граждан, привлеченных в качестве "членов участковой комиссии", которым выдавала так называемые бюллетени для голосования, а также передавала бюллетени вооруженным боевикам.

Суд признал женщину виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, назначив ей лишение свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком на 1 год.