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В Краматорске осудили соратницу боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7868/24_main.1484045148.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/24_tn.1484045148.jpg Донбасс Женщина помогала провести так называемый "референдум"

В Краматорске осудили соратницу боевиков

Сегодня, 12:43

Женщина помогала провести так называемый "референдум"

Суд вынес приговор. Фото: blacksea.tv
Суд вынес приговор. Фото: blacksea.tv

В Краматорске осуждена организатор незаконного "референдума". Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, в мае 2014 года местная жительница организовала и руководила работой одной из так называемых" участковых избирательных комиссий". По приказам представителей самопровозглашенной "ДНР" обвиняемая контролировала и координировала работу граждан, привлеченных в качестве "членов участковой комиссии", которым выдавала так называемые бюллетени для голосования, а также передавала бюллетени вооруженным боевикам.

Суд признал женщину виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, назначив ей лишение свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком на 1 год.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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