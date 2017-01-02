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В Краматорске полицейскому проломили голову топором http://www.segodnya.ua/img/article/7851/71_main.1483356291.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/71_tn.1483356291.jpg Донбасс Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и открытый перелом черепа

В Краматорске полицейскому проломили голову топором

Сегодня, 20:14

Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и открытый перелом черепа

Фото: /forum.guns.ru
Фото: /forum.guns.ru

В Донецкой области злоумышленники топором проломили голову полицейскому. Как рассказали в областном управлении полиции, инцидент произошел 1 января, когда 24-летний инспектор Управления патрульной полиции Краматорска и Славянска в нерабочее время проходил мимо магазина и увидел уличную драку.

"Полицейский мгновенно понял, что нужна его помощь. В результате прекращения правонарушения полицейский также был травмирован – один из мужчин ударил его топором по голове. После этого агрессивные нападавшие пытались скрыться с места инцидента на автомобиле", – говорится в сообщении силовиков.

К счастью, пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, проезжавший по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей.

"Машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города", – говорится в сообщении.

Патрульный полицейский и другой пострадавший были доставлены в травматологическое отделение.

Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, и у второго пострадавшего – рубленую рану щеки, закрытую черепно-мозговую травму.

"Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции.

По факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", – уточнили правоохранители.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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