В Краматорске таможенник погорел на взятке

Один из руководителей отдела управления противодействия таможенным правонарушениям задержали за систематическое взяточничество. Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, вымогатель на постоянной основе требовал деньги за непроведение углубленного осмотра экспортных грузов.

"Таможенника задержали во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 5 000 гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником еще нескольких взяток на общую сумму 10 000 гривен", – отметили в СБУ.

Сейчас открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия.