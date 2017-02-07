В Краматорске задержали копа-вымогателя

Сегодня, 02:16

Правоохранитель требовал деньги у подозреваемого

Копа задержали на взятке. Фото: СБУ
Копа задержали на взятке. Фото: СБУ

В Краматорске на взятке задержали оперуполномоченного отдела криминальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, лейтенант требовал деньги от местного жителя, пообещав избежать уголовной ответственности за хранение партии каннабиса.

"Правоохранители задержали полицейского после получения в центре города тринадцати с половиной тысяч гривен взятки. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", – отметили в СБУ.

Напомним, при получении взятки в 25 тысяч долларов был задержан директор департамента платежных систем Нацбанка и трое его сообщников. Согласно информации на сайте НБУ, указанную должность сейчас занимает Сергей Шацкий.

Фотографии зажержания опубликовал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По словам Луценко, взятку для Шацкого требовали его сообщники от некого предпринимателя.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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