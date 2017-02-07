В Красногоровке погибли два человека
Подробности трагедии рассказали сотрудники ГСЧС
В Красногоровке двое мужчин погибли в огне. Об этом сообщает ГСЧС Донецкой области.
По данным ведомства, трагедия произошла сегодня утром на ул. Сумской. Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме.
"Прибывшие по вызову спасатели о время тушения пожара обнаружили тела двух мужчин 1980 и 1983 рождения", – рассказали спасатели.
Огонь унес жизни двух человек. Фото: ГСЧС
К ликвидации пожара были привлечены 8 человек и две единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, в Харькове из-за неосторожного курения случился пожар. Погиб мужчина.
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