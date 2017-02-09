В Курдюмовке из-за обстрелов "скорая" отказалась ехать к раненому в сердце подростку

Сегодня, 01:45

Жители Курдюмовки 8 февраля проводили его в последний путь

Рядом с раненым мальчиком находилась убитая горем мать, фото пресс-служба
Рядом с раненым мальчиком находилась убитая горем мать, фото пресс-служба

Жители села Курдюмовка 8 февраля проводили в последний путь 15-летнего подростка Александра, который был убит попаданием осколка снаряда в сердце в собственном доме.

Его последними словами было: "Дед, все…".

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Донецкой обл. в Facebook.

Сообщается, что "скорая помощь" отказалась ехать в село, которое оказалось под обстрелами. Туда отправились командир роты спецназначения ГУНП в Донецкой обл. Юрий Голубан и начальник Бахмутского отдела полиции Юрий Попов. "На месте, рядом с полуразрушенным домом мы увидели воронку, а в самом доме около входной двери лежал молодой человек без признаков жизни. Я проверил пульс – его не было, зрачки не реагировали на свет, то-есть, уже наступила клиническая смерть. Было два входных отверстия в теле ребенка, в грудной клетке, от осколков", – процитировала пресс-служба полковника Голубана.

По его словам, рядом с раненым мальчиком находилась убитая горем мать.

Медики приехали в Курдюмовку тольку утром и зафиксировали смерть несовершеннолетнего. 

По данным пресс-службы, с начала войны, в результате артударов в Донецкой обл. погибли более 50 детей. 

Напомним, ранее сообщалось, что получивший осколочное ранение в сердце подросток, скончался по дороге в больницу. Глава ГУНП в Донецкой обл. Вячеслав Аброськин сообщил, что поступила информация от родителей о том, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. "Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", – написал Аброськин.
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