В Луганской области разорвано ж/д сообщение с "ЛНР"
Неизвестные повредили железнодорожные пути на перегоне
В Луганской области произошло ЧП на железной дороге. Об этом сообщает областная полиция.
По данным правоохранителей, на перегоне "Светланово-Шипилово" сегодня обнаружили повреждение железнодорожного пути.
"В результате движение поездов на неконтролируемую ВСУ территорию и обратно невозможно. На месте происшествия задокументировано повреждение одного рельса – вырезан 1 метр 15 см", – пояснили в полиции.
Напомним, украинские военные понесли новые потери под Авдеевкой.
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