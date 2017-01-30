В Луганской области разорвано ж/д сообщение с "ЛНР"

Сегодня, 14:22

Неизвестные повредили железнодорожные пути на перегоне

В Луганской области - ЧП на железной дороге. Фото: AFP
В Луганской области - ЧП на железной дороге. Фото: AFP

В Луганской области произошло ЧП на железной дороге. Об этом сообщает областная полиция.

По данным правоохранителей, на перегоне "Светланово-Шипилово" сегодня обнаружили повреждение железнодорожного пути.

"В результате движение поездов на неконтролируемую ВСУ территорию и обратно невозможно. На месте происшествия задокументировано повреждение одного рельса – вырезан 1 метр 15 см", – пояснили в полиции.

Напомним, украинские военные понесли новые потери под Авдеевкой.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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