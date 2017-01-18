В Луганской области снайпер боевиков застрелил местного жителя (видео)

Двое армейцев ранены на Донбассе. Боевики применяют как стрелковое оружие, так и артиллерию. Неспокойно на всех направлениях, но больше всего обстрелов – на подступах к Мариуполю, сообщает штаб боевой операции.

Боевики усиливают обстрелы по всей линии фронта. За день открывали огонь 30- раз. Вблизи Марьинки и Красногоровки украинские военные прошлой ночью зафиксировали обстрел из миномета. Днем чаще всего это – провокационный огонь.

"Снайпер на постоянную точку не может выходить он долго не засиживается", – говрят военные.

А в Золотом Луганской области снайпер боевиков застрелил местного жителя. Мужчина погиб прямо на одной из улиц поселка. Тело долго не могли забрать из-за обстрела. Это удалось только представителям ОБСЕ.

"Мать объяснила правоохранителям, что на теле мужчины увидела три отверстия, предварительно, снайпер боевиков убил", – отметил Антон Ковалев, пресс-офицер Национальной полиции Луганской области.

В Луганской области досталось Станице Луганской – тут бой продолжался около трех часов. Но больше половины всех обстрелов пришлось на Мариупольское направление. Под огнем противника оказались населенные пункты – Широкино, Талаковка, Павлополь и Гнутово. Стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Двое бойцов получили ранения.

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