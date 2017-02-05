В Макеевке боевики спрятались за спинами детей (фото)

Сегодня, 13:35

Местные жители потребовали, чтобы "защитники" ушли от их домов


Боевики спрятались за спинами местных жителей. Фото: соцсети

Боевики спрятались за спинами местных жителей. Фото: соцсети

Боевики спрятались за спинами местных жителей. Фото: соцсети

В оккупированной боевиками так называемой "ДНР" Макеевке местные жители, рискуя жизнью, показали обстрел позиций ВСУ из жилых кварталов города.

Как видно на фото, боевики вместе с пушкой разместились под прикрытием одной из недостроенных многоэтажек в Червоногвардейском районе Макеевки (это один из районов, наиболее близких к Авдеевке, контролируемой ВСУ. – Ред.). Строительство в этом микрорайоне было прекращено еще в 90-х годах прошлого века.

В частности, артиллерийский расчет разместился возле детской площадки жилого дома, откуда велось наблюдение за боевиками. Также макеевчане сообщили, что самые отчаянные местные жители вышли к боевикам и потребовали, чтобы они ушли из жилого квартала, что те и сделали.

"До больницы и детского сада – 300 метров. Удивительно, что местные жители отважились на это. Вот такой он, "русский мир" – жители просят "защитников" уйти от домов", – поделился житель Макеевки Алексей Иванчик.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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