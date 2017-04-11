В Марьинке из-за обстрела эвакуировали детей с уроков в школе

Вчера, 10:54

Главный полицейский области грозит главарю боевиков наказанием

Боевики обстреляли Марьинку. Фото: AFP
Боевики обстреляли Марьинку. Фото: AFP

Утром боевики так называемой "ДНР" обстреляли город Марьинку, подконтрольный киевским властям. Как сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, из-за обстрела ученики и преподаватели школы № 2 были эвакуированы в бомбоубежище.

"По состоянию на 9:45 обстрел прекратился. Следственно-оперативная группа осматривает место обстрела на улицах Тельмана и Матросова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – рассказал Аброськин.

Также сообщается о ранении одного из жителей города.

Аброськин отметил, что "реализатору курятины (главе боевиков "ДНР" Захарченко. – Авт.) надо больше задумываться о будущем наказании, которое он обязательно понесет за обстрел мирных жителей".

Напомним, за минувшие сутки боевики 64 раза нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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