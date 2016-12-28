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В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского http://www.segodnya.ua/img/article/7836/38_main.1482852713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/38_tn.1482852713.jpg Донбасс Сейчас девушка находится в медучреждении, правоохранители устанавливают, где именно она с подругой покупала алкоголь

В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского

Вчера, 17:30

Сейчас девушка находится в медучреждении, правоохранители устанавливают, где именно она с подругой покупала алкоголь

Отец несовершеннолетней будет привлечен к административной ответственности. Фото: amsalemmedicalcenter.org
Отец несовершеннолетней будет привлечен к административной ответственности. Фото: amsalemmedicalcenter.org

В Мариуполе 15-летнюю девушку доставили в больницу в алкогольной коме. Как выяснилось, она вместе с подругой употребляла шампанское в Центральном районе города, а затем на автобусе поехала домой. В дороге ей стало плохо, выходя из салона авто, девушка даже упала, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Неравнодушные граждане вызвали медработников.

"Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Отец несовершеннолетней будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение им обязанностей по воспитанию ребенка (ст.184 КУоАП). Магазин, в котором было приобретено спиртное, устанавливается", – отмечают правоохранители.

Напомним, в Кривом Роге 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя. Парень решил повторить трюк интернет-блогера, однако эксперимент завершился неудачей – у подростка обгорело 60% тела.
спиртное, Донбасс, Мариуполь, алкоголь, девушка, кома, шампанское

Вы сейчас просматриваете новость "В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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