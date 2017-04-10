В Мариуполе двух начальников обвинили в смерти работника

Прокуратура завершила досудебное расследование по факту смертельного травмирования рабочего на одном из предприятий Мариуполя. По информации ведомства, инцидент произошел в конце прошлого года.

"Двое слесарей по сборке металлоконструкций, получив устный инструктаж от руководства, занимались сборкой грейфера. После того, как на траверсе с тягами были проведены сварочные работы, он потерял равновесие и упал. В результате один из слесарей получил множественные переломы костей скелета и разрывы внутренних органов, от чего скончался на месте", – пояснили в прокуратуре Донецкой области.

В случившемся, подчеркнули в прокуратуре, обоснованно обвиняют начальника грейферного участка и начальника департамента машиностроения предприятия, которые не остановили работы с использованием технически неисправного грузоподъемного крана. Им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.