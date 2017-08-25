В Мариуполе горел теплоход

Сегодня, 14:52

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются


В Мариуполе горел теплоход. Фото: ГСЧС

В Мариуполе горел теплоход. Фото: ГСЧС

В Мариуполе горел теплоход. Фото: ГСЧС

В Мариуполе горел теплоход "Механик Юзвович". Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел сегодня утром, когда судно стояло у причала судоремонтного завода.

"По прибытию к месту происшествия пожарные выяснили, что происходит горение внутри теплохода "Механик Юзвович", в носовой части, и наблюдается плотное задымление. В результате возгорания пострадал матрос 1988 года рождения", – рассказали в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения".

Сейчас причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Напомним, в Херсоне два человека погибли в огне.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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